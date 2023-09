Colaboradores da Unimed Sul Capixaba participam de semana assistencial

Com uma extensa programação, a Unimed Sul Capixaba preparou uma série de atividades para colaboradores das áreas assistenciais e corporativas das suas Unidades Hospitalares. Pela primeira vez, a Semana Assistencial, que está em sua terceira edição, e a Semana de Segurança do Paciente estão acontecendo juntas, com programações que incluem palestra, massagem, premiações e treinamentos.

A ação teve início nesta segunda, dia 18, e como pontapé, aconteceram cafés da manhã no Hospital Unimed e no Hospital Materno-Infantil, com sorteios de brindes. Após, foi realizado um treinamento chamado “Atendimento do paciente neurodiverso” com a psicóloga Janaina Bastosno Auditório Hospital Unimed, com transmissão ao vivo para o Auditório do Hospital Materno-Infantil. Na sequência, aconteceu uma ação da equipe de fisioterapia sobre postura durante o dia de trabalho e sessão de massoterapia. O dia foi encerrado com treinamento de broncoaspiração com a fonoaudióloga Lara Lima Melo.

A programação segue durante toda a semana, até esta sexta, dia 22, com ação nos setores com grupo de teatro, avaliação dos Protocolos de Segurança Institucionais, premiação de colaboradores, treinamento direcionado para Segurança do Paciente e treinamento de broncoaspiração.

“Reunimos duas grandes iniciativas em uma semana de programações. Preparamos uma programação abrangente, incluindo palestras, treinamentos, massoterapia e até mesmo um stand up. Acreditamos que essa abordagem diversificada proporcionará uma semana de aprendizado, interação e diversão para nossos colaboradores”, conta a gerente Assistencial da Unimed Sul Capixaba, Marcela Mafia.

Para finalizar a semana, vai acontecer uma palestra com o comediante Eduardo Stall, que encena o personagem “Enfermeiro Sincero”. Ele já levou o seu show para os palcos do país inteiro, além de se apresentar em congressos, feiras e eventos externos, mostrando de forma descontraída e leve como é o dia a dia da profissão. Na ocasião, vai acontecer sorteio de brindes e uma confraternização.