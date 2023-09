Com internação de Anderson, show do Molejo em Cachoeiro é cancelado

No último sábado (9), Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi hospitalizado e diagnosticado com embolia pulmonar. O grupo se apresentaria no próximo sábado (16), no Gordinho em Cachoeiro de Itapemirim, e por conta da internação, o show na Capital Secreta do Mundo foi cancelado.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a casa de eventos informa que “conforme amplamente noticiado pela imprensa, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, está sendo submetido à cuidados com a saúde. Em função disso, informamos que o show que aconteceria no gordinho cachoeiro, no dia 16 de setembro de 2023 (sábado), está CANCELADO. Todas as compras de ingressos antecipados serão estornadas automaticamente pela Lebillet. Desejamos melhoras ao cantor Anderson Leonardo e força a toda família Molejo”.

Na última segunda-feira (11), a assessoria do cantor divulgou uma nota atualizando seu estado de saúde:

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, informou o comunicado.

No ano passado, Anderson revelou que tinha sido diagnosticado com um câncer inguinal na região da virilha. Em janeiro deste ano, durante o programa Encontro, ele afirmou que estava curado.