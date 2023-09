Confira as atrações musicais da 38ª Feira da Bondade em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou, nesta quarta-feira (6), as atrações musicais da 38ª edição da Feira da Bondade, que será realizada, entre os dias 15 a 17 de setembro, no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”.

Na sexta-feira (15), às 20h30, a programação artística será aberta com uma apresentação de Eliomar Medeiros Menon, com um show de pop rock. Em seguida, a partir das 22h, o grupo Mundo e Cia sobe ao palco com um variado repertório musical.

No sábado (16), as atrações começam logo pela manhã, às 11h30, com o forró de José Antonio da Silva, que será sucedido, ao longo da tarde, pelas apresentações dos cantores Valéria Rezende, Giovanni Alves da Cruz Rodrigues e Jorge Roberto de Moraes.

Abrindo a noite, a banda de pop rock Ligação Direta se apresenta às 20h30, seguida da dupla sertaneja Mateus Matos e Murilo, a partir das 22h30.

Fechando a programação cultural do evento, às 9h30 do domingo (17), acontece o 3º Encontro de Bateristas, seguido pelo samba raíz de Edgar Pinheiro, a partir das 11h30, e da apresentação do cantor Vinicius Sampaio Silva, às 17h30.

Programação para as crianças

A programação da 38ª Feira da Bondade também terá atrações voltadas para as crianças. No sábado (16), às 9h30, a animação fica por conta do grupo Macakids, que faz muito sucesso com a criançada capixaba, com apresentações musicais lúdicas. Na parte da tarde, às 17h30, a Turma da Tina assume o palco para divertir os pequenos.

Ao longo do fim de semana, cosplays de personagens famosos como Homem de Ferro, Frozen, Capitão América e Cinderela estarão presentes, garantindo a diversão e registros fotográficos inesquecíveis.

Outras atrações

Além da programação musical, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Além disso, os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

Mutirões de serviços públicos

A Prefeitura de Cachoeiro está preparando dois mutirões de serviços públicos para a 38ª Feira da Bondade: o ‘Saúde + Perto de você’ e ‘Tamo chegando’.

Serão oferecidos ao público aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; consulta ao Procon; vacinação de pets, dentre outros serviços.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Programação Feira da Bondade 2023

Sexta feira – 15 /09

20h – Abertura Oficial

20:30h às 22:00h – Eliomar Medeiros Menon

22:00h ás 00:00h – Mundo e Cia

Sábado – 16/09

9h30 – Macakids

11h30 às 13h – José Antonio da Silva

13h às 14h30 – Valéria Rezende

14h30 às 16h – Giovanni Alves da Cruz Rodrigues

15h30 às 17h30 – Jorge Roberto de Moraes

16h às 17h30 – Corrida Kids

17h30 às 19h – Turma da Tina

19h às 20h30 – Palco Solidário

20h30 as 22h30 – Ligação Direta

22h30 as 00h30 – Mateus Matos e Murilo

Cosplay

12h às 14h – 2 bonecos , Homem de Ferro e a Frozen

15h30 às 17h30 – 2 bonecos, Hulk e a Lool

Domingo – 17/09

09h30 às 11h30 – 3º Encontro de Bateristas

11h30 às 14h- Edgard Almeida Pinheiro

14h às 17h30 – Palco Solidário

17h30 às 18h30 – Vinicius Sampaio Silva

Cosplay

12h às 14h – 2 bonecos Capitão América e Cinderela

15h30 as 17h30 2 Bonecos .Homem Aranha e Elsa