Confira os filmes em cartaz neste fim de semana nos cinemas em Cachoeiro

Mês das crianças chegando e que tal levar a criançada para assistir um filme e comer uma boa pipoca? A programação dos cinemas estão repletas de filmes para você escolher. Nesta quinta-feira (28), o filme ‘Os Peludos’ está em cartaz e vai até a próxima quarta-feira (4) em todas as salas de cinemas em Cachoeiro.

Os Peludos são criaturas mágicas invisíveis que vivem nas casas dos humanos. Seu objetivo é trazer harmonia e ordem aos lares. Cristina e seus pais se mudam para a casa de Finnick, um Peludo rebelde que não liga para arrumação e só quer viver sozinho e em paz. Contudo, a garota acaba descobrindo a existência de Finnick, que odiou ser arrancado de sua vida tranquila. Mas uma ameça se aproxima da cidade, forçando Cristina e seu Peludo a trabalharem juntos.

Confira o trailer oficial do filme:

Sala 01

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado)

Rím Pra Cachorro 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 20h30 (Dublado)

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

Sábado e Domingo – 15h30 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 14h15 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado)

Jogos Mortais X 2D

Todos os dias – 19h00 21h15 (Dublado)

Sala 04

A Noite das Bruxas 2D

Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado)

Os Peludos 2D

Todos os dias – 16h40 (Dublado)

Mercenários 2D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

Jogos Mortais X 2D

Todos os dias – 20h40 (Legendado)

Sala 01

A Noite das Bruxas 2D

Todos os dias – 16H45 (Dublado)

Os Mercenários 4 – 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Os Peludos 2D

Todos os dias – 16h15 (Dublado)

Jogos Mortais X 2D

Todos os dias – 18h15 20h45 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Todos os dias – 16h15 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

