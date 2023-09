Confira os resultados da última rodada do Campeonato de Futebol Amador

A segunda rodada do grupo A do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023, realizada no último domingo (10), teve disputas emocionantes em Cachoeiro.

No Campo do Santos Dumont, Bairro Aeroporto, a equipe do Bandeirante levou a melhor nas categorias “aspirante” e “principal”, com um placar de 2 a 0 e 4 a 0, respectivamente, sobre a equipe Amigos F.C.

Já no bairro Coronel Borges, os jogos foram muito disputados e terminaram em empate. Os times do Santos do Zumbi e Unidos do Valão não conseguiram a vitória, e terminaram com um placar de 1 a 1 nas duas categorias.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), essa edição do campeonato é disputada por oito times, divididos em dois grupos. Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo.

Serão 28 partidas até a grande decisão, em novembro. Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

A tabela completa dos jogos pode ser conferida na página www.cachoeiro.es.gov.br/futebol2023.