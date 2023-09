Confusão entre mulheres termina com tiro em Guaçuí; arma é apreendida pela PC

Uma briga entre duas mulheres na manhã desta quarta-feira (13), em Guaçuí, terminou um disparo efetuado pelo namorado da outra. A arma usada na tentativa de homicídio foi apreendida pela Polícia Civil. O autor do disparo foi identificado, mas ainda não foi localizado.

A tentativa de homicídio ocorreu na rua da Palha, região central do município. De acordo com informações da Polícia Civil, duas mulheres se envolveram em uma briga, motivada pela desconfiança que uma delas teria furtado a casa da outra.

Durante a briga delas, o namorado de uma das mulheres sacou uma arma e efetuou um disparo da direção da outra envolvida na confusão. O disparo não acertou a mulher, e o autor fugiu correndo na direção do bairro Cid Moreira.

A equipe da Polícia Civil foi até o local para investigar o caso e conseguiu descobrir que o autor teria jogado a arma usada no crime em um terreno baldio. Buscas foram feitas no local e os policiais encontraram a arma calibre 22 com duas munições, sendo uma intacta e outra deflagrada.