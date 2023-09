Conheça Henry Prates de Itapemirim, artilheiro Sub-8 do Flamengo

Henry Prates, atleta do bairro Rosa Meirelles, no município de Itapemirim, vem sendo destaque na categoria Sub-8 da base do Clube de Regatas do Flamengo. O garoto vem demonstrando um enorme faro de gol.

Aluno revelação do projeto Viva Esportes, Henry Prates está na artilharia isolada da Copa Dente de Leite, com nove gols até o momento.

O atleta de Itapemirim chegou ao Flamengo em junho de 2022. Antes disso atuava pelo Boa Vista, até que o Scout Bruno Leonardo, do Flamengo, estava assistindo a um jogo em que o garoto foi destaque e o levou para um período de avaliação dentro da equipe Rubro-Negra.

Além da artilharia de Henry, o Flamengo Sub-8, comandado pelo treinador José Rodrigo, está na liderança da Copa Dente de Leite.