Conheça os premiados no sorteio de setembro do Nota Premiada Capixaba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (28), o 21º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo. Participaram do sorteio deste mês de setembro 1,4 milhão de bilhetes.

Dos 12 ganhadores, três são moradores de Vila Velha; um de Vitória; um de Linhares; um de Ecoporanga; um de Colatina; um de Aracruz; três de Cachoeiro de Itapemirim; e um de Venda Nova do Imigrante. Os sorteios mensais premiam quatro participantes por região: Metropolitana, norte e sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.

Os ganhadores vão receber mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas. As entidades sociais vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada a tiver indicado e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão sorteado que a tiver indicado.

O próximo sorteio está previsto para o dia 26 de outubro de 2023.

Nota Premiada Capixaba

Para se cadastrar no Nota Premiada Capixaba, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que deseja apoiar. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Confira os ganhadores:

SORTEIO Nº 69: REGIÃO METROPOLITANA

Nome: Maciane Correia Felix – Vila Velha

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Agência Adventista de Des. e Recursos Assistenciais – ADRA Cariacica

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: Rodrigo Leão de Almeida – Vitória

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Mário Emílio Nascimento da Silva – Vila Velha

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Delma Guimarães Duarte – Vila Velha

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 67: REGIÃO NORTE

Nome: Marcio de Jesus – Colatina

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: APAE – Colatina

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: Veronica da Silva Nascimento – Ecoporanga

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Ecoporanga ES – Ecoporanga

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Glauder Paulo Borges Guimarães – Linhares

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – São Gabriel da Palha

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Jorge Antonio Filipe Dos Santos Rosalem – Aracruz

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Aracruz

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 68: REGIÃO SUL

Nome: Francisco Paulo Riscado Moreira – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 1.250,00

Nome: Cristina Brunelli Zardo Feitoza – Venda Nova do Imigrante

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Venda Nova do Imigrante

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Paulo Elias Filho – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Nome: Gabriel Oliveira De Paula Almeida – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 10.000,00