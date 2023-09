Corpo é encontrado no rio Itapemirim no distrito de Coutinho, em Cachoeiro

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado às margens do rio Itapemirim, na altura do distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã do último domingo (10).

De acordo com informações da Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 9h28. O corpo da vítima, um homem, não apresentava sinais de violência e, no exame perinecroscópico, não foi possível definir a causa da morte.

Ainda, segundo a Polícia Civil, somente o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado, vai apontar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação