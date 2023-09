Criança dá entrada em hospital após ser agredida em Muqui

A Polícia Militar (PM) precisou se deslocar até um hospital na tarde da última terça-feira (26), após uma criança, de sete anos, ser espancada em Muqui, Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da PM, ao chegarem no Hospital Maternidade Doutor Aluisio Silveira, a equipe se deparou com uma criança de sete anos com sua tia, supostamente agredida. Ela informou a guarnição que a cunhada ligou dizendo que a irmã estava precisando de ajuda para levar a filha ao hospital, pois a irmã mais velha a agrediu. Disse ainda que a criança toma remédio controlado e é muita agitada e agressiva com as crianças.

Ao fazer contato com o médico de plantão, a equipe foi informada que a vítima estava com lesões sérias pelo corpo, cortes na cabeça, marcas nas costas, braços, peitos, hematomas nos ombros e rosto e que, por conta da gravidade, precisaria ficar de observação.

O conselho tutelar foi acionado e a equipe entrou em contato com a vítima para entender o que pode ter acontecido. Foi perguntado a tia o porque a mãe não compareceu ao hospital e ela respondeu que a mãe da vítima ficou em casa para cuidar da irmã mais velha. Então, as conselheiras perguntou onde a mãe da vítima morava, e a tia apesar de não saber chegar na casa, não soube responder o nome da rua, o número e referência, que é apenas em São Gabriel.

A equipe do conselho tutelar fez contato com a guarnição através do aplicativo de mensagem informando que conseguiu conversar com a vítima, que não soube dizer porque foi agredida e que afirmava a todo momento que a agressora era sua irmã de nove anos.