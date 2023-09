Criança de 3 anos é baleada dentro do carro da família no RJ

Uma menina de três anos foi baleada dentro do carro da família no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense (Rio de Janeiro). Heloísa dos Santos Silva estava no veículo com os pais, a irmã de 8 anos, e a tia, quando disparos foram efetuados contra o veículo na noite dessa quinta-feira (7/9).

De acordo com os familiares da criança, os disparos foram efetuados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O estado dela é grave.

Segundo o pai de Heloísa, William Silva, o tiro acertou a menina na coluna e na cabeça. Ela passou por uma cirurgia de risco no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, e está internada no CTI da unidade, sem previsão de alta.

De acordo com o pai, a criança está desacordada e deve ficar assim pelas próximas 48 horas.

Perseguição a carro onde criança estava

William afirma que foi perseguido por uma viatura da PRF. Segundo ele, trafegava dentro da velocidade permitida para o Arco Metropolitano, quando passou pelo posto da corporação e foi seguido.

A família mora em Petrópolis e foi passar o feriado em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, com os parentes. Eles estavam voltando para casa quando o carro foi alvo do ataque.

A PRF ainda não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Metrópoles