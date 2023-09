Criança de dois anos se afoga em Irupi e é resgatada de helicóptero

Um menino de apenas dois anos de idade se afogou em um açude na zona rural de Irupi, região do Caparaó. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (31) e por conta da gravidade da situação, a criança precisou ser socorrida de helicóptero pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Logo após se afogar, a criança foi socorrida pela mãe e levada ao pronto atendimento de Irupi. De lá, o Samu 192 transportou o menino até o campo de futebol, de onde o helicóptero do Notaer realizou a transferência para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.

Nós entramos em contato com a assessoria do Hifa para saber mais informações sobre o estado de saúde da criança e, assim que possível, essa matéria será atualizada.

Acompanhe no vídeo abaixo a chegada da criança a Cachoeiro e do senhor de 67 anos no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória.

Outros resgates aeromédicos

A quinta-feira foi agitada para a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. O atendimento ao menino que se afogou em Irupi foi realizado em meio a outro resgate. O Notaer foi acionado para socorrer um homem de 67 anos que sofreu traumatismo cranioencefálico após sofrer uma queda em Ibatiba. No entanto, em voo para Ibatiba a equipe recebeu o chamado para socorrer o menino de 2 anos e precisou mudar de rota. A informação era de que a criança estava em situação grave e precisava de remoção urgente.

Após deixar a criança em Cachoeiro, o helicóptero do Notaer seguiu para Castelo para interceptar o paciente de 67 anos que, nesse intervalo, estava sendo transportado de ambulância. De lá, a vítima foi levada na aeronave até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória.

Também nesta quinta-feira (31), pela manhã, a equipe realizou um voo de resgate de Cachoeiro para Vitória. Uma senhora de 70 anos com AVC foi trazida para um hospital na capital.

Nestas operações, além do piloto da aeronave e do operador do Notaer, participam do resgate até o destino os operadores de suporte médico, que são um médico e um enfermeiro do Samu cursados e aptos a voar.