Criança tem corpo queimado em grave acidente no Espírito Santo

Uma criança, de 10 anos, precisou ser resgatada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer), neste domingo (3), após grave acidente com álcool, em São Mateus.

Segundo os militares, o garoto teve cerca de 35% do corpo queimado. Dada a gravidade da situação, uma equipe do Notaer foi acionada para socorrer a criança.

“A vítima foi removida pelo HARPIA 02 da cidade de São Mateus para o Hospital Infantil Estadual, na capital Vitória”, informou o Notaer em nota.

Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde do garoto.

