De Miguel a Miguel: 3ª edição da caminhada está com inscrições abertas

A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) realiza, no próximo dia 24, mais uma edição da “Caminhada de Miguel a Miguel”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://forms.gle/GCMjZkHbhcARULhm9 . A participação é gratuita e inclui o trajeto saindo da Igreja São Miguel Arcanjo, em Itaoca Pedra, e a Igreja São Miguel Arcanjo na Usina São Miguel, perfazendo oito km de belezas naturais.

Os participantes devem usar roupas leves, além de levar sua própria garrafinha de água para evitar uso de copos descartáveis e assim preservar o meio ambiente.

Assim como aconteceu nas primeiras edições, esta também contará com o plantio de mudas de Ipê próximo à Usina, local de chegada. De acordo com a gerente de turismo da Semcult Isabel Bremide, os plantios já estão acontecendo, porém é uma ação parte da Caminhada. “A ideia é que quando a Usina São Miguel, que passa por reforma e restauro, estiver pronta receber os caminhantes e possíveis turistas lá dentro para contemplação do prédio histórico e das belezas naturais do entorno do rio”, explica.

Além disso, às 6h acontecerá a benção das fitinhas de São Miguel Arcanjo na Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Itaoca Pedra, que poderão ser penduradas na ponte de São Vicente, próximo à chegada.

Caminhada de Miguel a Miguel • Turística e Sustentável

– Data: 24/09/2023

– Local: Igreja São Miguel Arcanjo, Centro de Itaoca Pedra

– Horário: 06h – café da manhã comunitário, preparo físico (aquecimento / alongamento)

– Saída para a caminhada: 07h

A 3ª Caminhada de Miguel a Miguel é uma realização da Semcult em parceria com as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), Agricultura (Semag), de Saúde (Semus), de Administração (Semad) e de Segurança e Trânsito (Semseg), além do Sebrae, a Diocese de Cachoeiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação