Delegado desaparecido é encontrado em córrego no ES

Um idoso de 93 anos foi localizado, nesta quarta-feira (27), em uma área rural entre Viana e Domingos Martins, após dois dias de intensas buscas.

De acordo com o Notaer, José Durval da Silva, de 93 anos, foi localizado caído na mata, com parte do corpo dentro de um córrego.

“Nossa equipe havia localizado o veículo ontem, passando as informações para as equipes de solo para que começassem as buscas. Hoje fomos novamente acionados e após alguns minutos de voo, nosso Operador Aerotático visualizou o Sr. José”, informou o Notaer por meio de nota.

A vítima foi entregue aos cuidados dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar, que deram o primeiro suporte de saúde e o encaminharam para o atendimento médico especializado.