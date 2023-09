Depósito de sucatas fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro

Um depósito de sucatas ficou totalmente destruído na noite do último domingo (24), após ser atingido por um incêndio no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi encaminhada e realizou o combate, extinguindo totalmente o fogo. Um caminhão que estava no local também foi atingido pelo incêndio.

A dinâmica do incêndio não foi esclarecida. Não houve vítimas, nem solicitação de perícia.

