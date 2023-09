Deputado capixaba propõe “menos telas” para crianças

O deputado federal Dr. Victor Linhalis (ES) é autor do Projeto de Lei 4362/2023 que busca obrigar os fabricantes de smartphones e tablets comercializados no Brasil a incluir advertências sobre os riscos do uso desses dispositivos por crianças. O projeto propõe medidas específicas para proteger o bem-estar das crianças em relação ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos.

Os fabricantes seriam obrigados a incluir nas embalagens e manuais dos produtos advertências explícitas sobre os riscos do uso de smartphones e tablets por crianças. As mensagens destacariam a contraindicação absoluta para menores de dois anos e limitariam o uso a, no máximo, uma hora por dia para crianças entre dois e oito anos. Além disso, o projeto também estipula que essas advertências deverão ser veiculadas nas peças publicitárias dos produtos.

Linhalis justifica seu projeto de lei com base em estudos e recomendações de saúde infantil. Ele menciona levantamento importante da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) intitulado “#Menos Telas #Mais Saúde”, publicado em 2019, que alerta para os riscos do uso prolongado de dispositivos eletrônicos por crianças.

A conclusão foi que a exposição excessiva a telas em idade precoce pode resultar em atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem, perturbações no sono, irritabilidade, ansiedade, depressão e dificuldades de concentração, entre outros problemas.

O projeto de lei visa informar adequadamente os pais e responsáveis sobre esses riscos.