Desfile cívico-militar reúne cerca de dez mil pessoas em Vitória

Cerca de dez mil pessoas acompanharam o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil, nesta quinta-feira, 07 de setembro, no Centro de Vitória. A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) , foi palco da apresentação de crianças e adolescentes, bandas escolares e das forças de segurança em homenagem ao Dia da Pátria.

Antes do desfile militar, que contou com a exibição de tropas e veículos das forças de segurança pública, o governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou a chegada do “Fogo Simbólico da Pátria” e realizou o acendimento da “Pira da Independência”. Na sequência, foi realizado o desfile aéreo com aeronaves do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER), da Secretaria da Casa Militar e da Marinha do Brasil.

A programação teve ainda desfile marítimo com embarcações do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e do navio patrulha NPaOc Apa (P-121) da Marinha. Uma novidade deste ano foi a participação de um dos barcos do Sistema Aquaviário, relançado no último mês pelo Governo do Estado após duas décadas de inatividade. A solenidade foi encerrada com um desfile de carros e motos antigas.

“Neste 7 de setembro, é importante lembrar e fortalecer o espírito democrático da população brasileira, buscando a independência para todos. Apesar dos desafios gigantes que ainda enfrentamos, é um avanço poder homenagear a Independência do Brasil em um clima mais ameno e normal, sem tensões que ameacem nossa democracia. As instituições se fortaleceram e não se romperam, garantindo tranquilidade à população”, afirmou o governador.

Confira algumas fotos do desfile cívico-militar: