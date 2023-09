Dia D de vacinação antirrábica acontece em Venda Nova neste sábado (30)

O próximo sábado (30) será o Dia D estadual da vacinação antirrábica em cães e gatos e Venda Nova do Imigrante não vai ficar de fora! Não esqueça de proteger os seus amiguinhos de quatro patas.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde irão atender das 7h30 às 11h em três locais diferentes.

Unidade de Saúde Minete, Unidade de Saúde São João de Viçosa e Unidade de Saúde Alto Caxixe. A ação do dia 30 de setembro é uma oportunidade para quem não conseguiu levar seu pet para a campanha do último dia 05 de agosto.

Juntos, mantemos nossos pets seguros e saudáveis!

