Dia D Multivacinação em três unidades em Anchieta neste sábado (16)

A Campanha de Multivacinação em Anchieta será finalizada neste sábado (16), quando será realizado um novo Dia D da campanha. Nesse dia, três salas de vacinas (ESF Centro 1, ESF Centro 2 e ESF Ubu) estarão funcionando das 08h às 15h para vacinar crianças de adolescentes, de 0 a 15 anos, contra diversas doenças.

Durante a campanha foram disponibilizadas a aplicação de 17 vacinas, ofertadas no Calendário Anual de Vacinação. Além das vacinas de rotina, foram ofertadas doses da Covid-19 e Influenza, aos públicos elencados.

Todas as vacinas disponíveis neste sábado e durante a campanha, também continuarão sendo ofertadas durante a semana em todas as salas de vacina do município.

Conforme a coordenadora de Imunização, Jaqueline Grassi, os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes devem procurar a unidade de saúde do bairro onde moram para realizar a atualização da caderneta de vacinação.

Já em Iriri, uma equipe irá vacinar cães e gatos contra a raiva na microárea 4.

CONFIRA AS UNIDADES QUE IRÃO FUNCIONAR SÁBADO (16/09)

ESF Centro 1

ESF Centro 2

ESF Ubu