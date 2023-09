Dia de sextar! Confira as atrações do fim de semana no Sul do ES

O fim de semana promete ser de muito agito no Sul do Espírito Santo, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim. Isso porque, nesta sexta (15), sábado (16) e domingo (17) acontece, no parque de exposições a tradicional ‘Feira da Bondade’, com muitas atrações, feiras e muita comida boa. Confira a programação completa na agenda cultural desta semana.

Sexta-feira (15)

38ª Feira da Bondade – Cachoeiro

20h – Abertura Oficial

20h30 – Eliomar Medeiros Menon

22h – Mundo e CIA

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Valdir Silveira

Elit Pub – Cachoeiro

‘Piquezin dos Crias’ – a partir das 22h

R$ 15,00 antecipado no pix – [email protected]

Gordinho – Cachoeiro

‘Bang’ com Vulgo FK – a partir das 22h

24h de ingresso sem taxa no site / domingo às 18h

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Atração com Di Butuka Acústico

Resenha do Loterio

Atrações com Maroto Comandante, Kanalhas do Samba e Raphael Vianna – a partir das 20h30

Informações pelo telefone: (28) 99981-7653 – Loterio

19ª Festa do Café de Capivara – Vargem Alta

19h – Abertura oficial da festa, entrega das premiações aos vencedores do XVI Concurso do Café Cereja Descascado e show com Cleone Miranda

Sábado (16)

38ª Feira da Bondade – Cachoeiro

9h30 – Macakids

11h30 – José Antônio da Silva

13h – Valéria Rezende

14h30 – Giovanni Alves da Cruz Rodrigues

15h30 – Jorge Roberto de Moraes

16h – Corrida Kids

17h30 – Turma da Tina

19h – Palco Solidário

20h30 – Ligação Direta

22h30 – Show com a dupla Mateus Matos & Murillo

*Cosplay*

12h – 2 bonecos (Homem de Ferro e a Frozen)

15h30 – 2 bonecos (Hulk e a Lool)

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Matheus Silveira

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘Verdin Faz a Festa!’ com Pedro & Luan, DJ Mar, DJ William Oliveira, DJ Rodrigo Mag e DJ Rhaian Nevez – a partir das 22h

Caminho do Sítio Music Bar – Itaipava

‘Festa do Sinal’ com Rennanzim, Arthur de AFC, CR Sheik, Wendel WB e Pagode e CIA – a partir das 22h

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Atração com Fabiano do Forró, Garotos da Pegada, Zé Naldo e Mario Sanfoneiro – a partir das 19h

Mais informações pelo telefone: (28) 99973-0305

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Show com Samir Carim

19ª Festa do Café de Capivara – Vargem Alta

8h – 10° Torneio entre famílias de futebol masculino

9h – Abertura da Praça de Alimentação

A noite show com as bandas Musical Prateado e Gargantas de Ouro

Ingressos disponíveis por R$ 25,00

Domingo (17)

16ª Moda de Viola ao Pé da Serra – Anchieta

10h – Missa Sertaneja

11h – Nei da Viola e Eraldo

13h – Banda Som Caipira

15h – Ni e Guincho

17h – Show Nacional com o Grupo Violado

19h30 – Encerramento com Christian Greik e Banda

38ª Feira da Bondade – Cachoeiro

9h30 – 3º Encontro de Bateristas

11h30 – Edgard Almeida Pinheiro

14h – Palco Solidário

17h30 – Vinicius Sampaio Silva

*Cosplay*

12h – 2 bonecos (Capitão América e Cinderela)

15h – 2 bonecos (Homem Aranha e Elsa)

Eco Bar – Cachoeiro

Roda de Samba com Wesley Santos e Simplicidade do Samba – a partir das 13h

Reservas pelo telefone: (28) 99965-1414

Couvert Artístico R$ 15,00

19ª Festa do Café de Capivara – Vargem Alta

8h – Reinício do Torneio entre Famílias de Futebol Masculino

13h – Show com Cleone Miranda

16h – Sorteio beneficente de uma caminhonete Fiat Toro e uma moto Honda Bros

18h – Premiação do Torneio entre Famílias

18h30 – Show com Pollyana Mel e Musical Prateado

As cartelas antecipadas estão sendo vendidas por R$ 100,00

Confira a programação nos cinemas em Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Elementos 2D

Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

A Noite das Bruxas 2D

Todos os dias – 19h15 21h15 (Dublado)

Sala 02

A Freira 02 – 2D

Sábado e Domingo – 16h15 (Dublado)

Todos os dias – 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 03

FECHADA PARA MANUTENÇÃO

Sala 04

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 2D

Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 – 2D

Todos os dias – 16h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

After – Para Sempre 2D

Todos os dias – 19h00 (Dublado)

Todos os dias – 21h00 (Legendado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

After – Para Sempre 2D

Todos os dias – 17h00 19h00 21h00 (Dublado)

Sala 02

A Freira 02 – 2D

SOMENTE SÁBADO E DOMINGO – 16H15 (Dublado)

Todos os dias – 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

A Noite das Bruxas 2D

Todos os dias – 19h15 21h15 (Dublado)