Dia Mundial da Limpeza: instituições promovem ações em praias do ES

Anualmente, o Dia Mundial da Limpeza acontece no terceiro sábado de setembro, com o objetivo de diminuir a poluição ambiental com o desperdício de plástico, impulsionando a mudança comportamental nas sociedades. O Projeto Pegada, que encabeça essa ação em parceria com o Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico-Iba, Projeto Cardume, Projeto Impactando Vidas e Instituto Eco Maris, espera os voluntários para a ação presencial que acontece na base do Pegada na Praia ao lado do Iate Clube às 9h de sábado, dia 16 de setembro.

O Iba está na realização do evento, e a presidente Karina Nolasco diz que o objetivo do evento é “uma reunião de esforços para colocar em prática uma atitude sustentável. Queremos transformar educação em ação, fazer a diferença com aquilo que está ao nosso alcance.”

A coordenadora do Projeto Pegada, Fabiana Franco, diz que “o objetivo dessa ação é despertar a consciência das pessoas sobre a importância da preservação ambiental. Queremos estimular uma mudança de comportamento, que a gente crie o hábito de, se ver um lixo na rua ou praia, recolhê-lo”.

A programação começa às nove da manhã, com ioga integrativa de gratidão com Fabiana; após orientação de como retirar os resíduos encontrados na praia, o time de voluntários começa a limpeza.

Uma onda de garrafas pet será construída para chamar atenção das pessoas, e os voluntários podem levar garrafas para contribuir com a obra. Um novo barco do projeto, com 48 lugares, também saíra para limpeza da praia.

Os interessados em se voluntariar devem se inscrever AQUI

Além do Iba e do Projeto Pegada, estão também na organização o Projeto Impactando Vidas e o Instituto Eco Maris. Landsea, EDP, Instituto Serenata de Favela e Iate Clube apoiam o Dia Mundial da Limpeza.

O Dia Mundial da Limpeza acontece em 197 países e territórios desde 2018, e já teve a adesão de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas, etc. No Brasil, a ação acontece oficialmente com a liderança do Instituto Limpa Brasil, tendo a adesão de mais de 1200 municípios.

Programação – Local Base do Pegada ao lado do Iate Clube – Praia do Canto

9h Yoga integrativa de gratidão como a Fabi

9h30 orientação para limpeza e retirada de resíduos da praia

10h início da limpeza com saída pela água nas embarcações do Pegada: Barco, lancha, Canoa Havaiana

10h início da produção da onda de garrafas

11h30 encontro na base para contagem do lixo recolhido

12h encerramento

Sobre o Cleanup Day

O que levar?

Roupas leves

Protetor solar

Boné

Água e lanche leve

Luvas

Sapato fechado

Parceiros locais

O evento deste ano tem parceria com o IBA, Cardume, Landsea, EDP, Instituto Ecomaris, Instituto Serenata de Favela, Iate Clube.

Parceiro Nacional Instituto Limpa Brasil:

O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It!, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 71,4 milhões de voluntários, equivalente a 0,39% da população mundial em ações de limpeza em mais de 191 países, com a meta de chegar a 5%. No Brasil, já impactou 946,7 mil pessoas em mais de 1.200 municípios e espera realizar muito mais na próxima edição do World Cleanup Day, que será realizado em 16 de setembro.

Evento: Dia Mundial da Limpeza

Local: Base do Projeto Pegada ao lado do Iate Clube – Praia do Canto

Horário: 09 horas da manhã