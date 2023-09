Dia Mundial da Saúde Sexual: autocuidado e prazer com responsabilidade

“Com que frequência você cuida de sua saúde sexual? Você já conversou com seu médico sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)? Quando foi a última vez que você tirou dúvidas sobre o risco de transmissão de IST associado a sua experiência sexual?”, questiona a infectologista Ana Carolina D’Ettorres. Para a especialista, essas são perguntas essenciais para todas as pessoas sexualmente ativas e devem ser feitas, rotineiramente e abertamente, a um médico de confiança.

O assunto é ainda tão cercado por desconhecimento, que, em 2010, estabeleceu-se o 4 de setembro como Dia Mundial da Saúde Sexual, como forma de oferecer informações qualificadas à população e contribuir com a diminuição das ISTs pelo mundo. Nesse cenário, entra a mandala de prevenção combinada, que propõe a associação de diferentes métodos de prevenção ao HIV. “A prevenção combinada é um ciclo e consiste numa série de estratégias que visam prevenir ISTs, o HIV, além de cuidar da saúde sexual de forma integral”, detalha a infectologista.

Entre os métodos que podem ser combinados, estão a testagem regular para o HIV, que está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS); a prevenção da transmissão vertical, quando a gestante é soropositiva e pode transmitir o vírus para o bebê; o tratamento das ISTs e das hepatites virais; a imunização para as hepatites A e B; a redução de danos para usuários de álcool e outras drogas; a profilaxia pré-exposição (PrEP); a profilaxia pós-exposição (PEP); e o tratamento para todas as pessoas que já vivem com HIV.

Vale reforçar que, uma pessoa que vive com o HIV, mas faz seu tratamento corretamente, pode atingir níveis de carga viral tão baixos, que é nula a chance de transmitir o vírus. É quando o vírus se torna indetectável e intransmissível. “Não existe certo ou errado quando o assunto é sexo. Existe aquilo que funciona e o que não funciona para a prática sexual de uma pessoa. Viva com plenitude, mas lembre-se que liberdade envolve responsabilidade e cuidado, com você mesmo e seu parceiro”.