Dias de filmes! Confira a programação nos cinemas em Cachoeiro

Fim de semana está chegando e para quem gosta de um bom filme e comendo uma pipoca, vai amar a programação dos cinemas de Cachoeiro. Nesta quinta-feira (14), o filme “A Noite das Bruxas” está em lançamento em todos os cinemas do Brasil.

O detetive belga Hercule Poirot investiga um assassinato enquanto participa de uma sessão espírita de Halloween em um palazzo assombrado em Veneza, Itália.

Confira o trailer oficial do filme:

Além desse, outros filmes integram a programação. Confira!

Sala 01

Elementos 2D

Besouro Azul 2D

A Noite das Bruxas 2D

Sala 02

A Freira 02 – 2D

Sala 03

Sala 04

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 2D

Megatubarão 2 – 2D

After – Para Sempre 2D

Sala 01

After – Para Sempre 2D

Sala 02

A Freira 02 – 2D

Sala 03

Elementos 3D

Besouro Azul 2D

A Noite das Bruxas 2D

