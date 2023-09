Diniz convoca Seleção praticamente sem mudanças para as eliminatórias

O técnico Fernando Diniz (foto) fez neste sábado (23), no Rio de Janeiro, a sua segunda convocação como comandante da Seleção Brasileira masculina de futebol. A lista para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente, tem 23 nomes. Apenas dois não foram chamados na primeira janela das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, seja na lista original ou como substituto de algum companheiro cortado: Bremer, zagueiro da Juventus, da Itália, e Gerson, meio-campo do Flamengo.

De resto, todos os atletas, de uma forma ou de outra, foram chamados para os jogos contra Bolívia e Peru, que abriram a caminhada rumo à Copa.

Confira os nomes abaixo os jogadores convocados:

Diniz, que é o técnico do Fluminense, reiterou que a convocação de Gerson se deve também à familiaridade que tem com o futebol do atleta, adversário local do Flu.

“Foi uma das convocações mais fáceis. Ele [Gérson] é um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. Jogamos muitas vezes contra o Flamengo este ano, tive que estudar bastante o time e o jogador. Ele tem atuado bem constantemente, é um jogador bem acima da média e tem muito a ver com aquilo que eu penso sobre futebol”, justificou Diniz.

No ataque, o técnico voltou a convocar Vinicius Junior, cortado da primeira lista por lesão. Raphinha, que o substituiu à época, também retorna. Gabriel Jesus reaparece depois de substituir Antony. Richarlison, do Tottenham, contestado pela fase pouco goleadora, foi convocado novamente.

“Ele foi chamado por critério técnico. Nos dois primeiros jogos, ele teve algumas chances e a bola não entrou. Na minha opinião, ele não foi mal. Teve participações que justificam a reconvocação. Lá no Tottenham ele inclusive já mostrou sinal de melhora. Não foi titular, mas entrou e foi protagonista com um gol e uma assistência”, opinou o técnico.

Explicando a convocação

A manutenção de praticamente todo o grupo que esteve nos dois primeiros jogos (5 a 1 sobre a Bolívia e 1 a 0 sobre o Peru) chamou a atenção. No entanto, Diniz afirmou que não foi proposital.

“Não pensei muito nisso. Tentamos convocar os melhores jogadores disponíveis. Faz muito pouco tempo, a amostra é pequena ainda. A seleção está aberta. Muitos jogadores têm possibilidade de convocação. Não é que haja uma base inalterada. É natural que – ao longo do tempo – eu vá buscando uma base, mas não que eu vá forçar isso como estratégia. Vou procurar convocar os melhores que favorecerão ganhar as partidas”, sustentou.

O Brasil enfrentará a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, e depois seguirá para Montevidéu para encarar o Uruguai. Com seis pontos, no momento, a Seleção Brasileira está no topo da tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, empatada com a Argentina, que tem um gol de saldo a menos.

Agência Brasil