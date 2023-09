Disque denúncia ambiental com novo número em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, disponibilizou um novo número para denúncia ambiental. O serviço funciona 24h por dia e deve ser feito pelo número (28) 99257-4318 – somente ligação.

Uma equipe estará de plantão para receber as denúncias e agir prontamente. Podem ser relatados pelo número infrações relacionadas à fauna e a flora, poluição sonora, atmosférica e hídrica, além de outros casos como queimadas, desmatamento e maus-tratos animal.

A intenção com o “Disque Denúncia” é garantir a redução das ações de destruição ao meio ambiente e às que afetam de modo prejudicial a vida das pessoas.

Infrações que podem ser denunciadas:

– Captura, comercialização. armazenamento e consumo de animais em extinção e/ou em período de defeso; tráfico de animais silvestres; resgate de fauna; maus-tratos animal; desmatamento; queimadas; intervenções irregulares em áreas de preservação permanente e undiades de conservação; poluição hídrica, atmosférica e sonora; etc.

Importante

O telefone 153 da Guarda Civil de Anchieta continuará funcionando para outros casos, principalmente, envolvendo a segurança.

