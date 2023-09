Distribuidora de bebidas que lavava dinheiro para o tráfico é fechada no ES

Uma distribuidora de bebidas localizada em Vila Velha foi fechada durante a Operação Hammerfall, deflagrada nesta quinta-feira (21). O local, de acordo com a polícia, realizava lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. O nome do estabelecimento e bairro onde fica não foram divulgados.⠀

Durante a ação, todo o material da distribuidora foi apreendido e seis suspeitos foram detidos. Alguns deles foram identificados por envolvimento em ataques.

A operação – que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) – teve objetivo de prender traficantes e assassinos da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nos bairros Rio Marinho, Jardim Marilândia e Cobilândia.

A operação também contou com participação do secretário Alexandre Ramalho e cumpriu mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão. ⠀

