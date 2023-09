Doação de órgãos para transplantes vira alvo de discussão no ES

Nesta quarta-feira (13), o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, será sede do II Simpósio de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O evento vai reunir especialistas, profissionais de saúde, pacientes transplantados e suas famílias, além de homenagear as famílias doadoras de órgãos.

“A doação de órgãos e tecidos é um ato de generosidade e solidariedade que pode transformar vidas. Cada doação oferece a oportunidade de recomeço para aqueles que enfrentam doenças graves e a perspectiva de uma vida mais saudável”, completou o diretor geral do Hospital Dr. Jayme, Joubert Andrade da Silva.

O diretor geral destacou ainda que a doação de órgãos também é um tema que envolve muitos aspectos éticos, médicos, jurídicos e emocionais e o II Simpósio de Doação de Órgãos e Tecidos organizado pelo Hospital Dr. Jayme busca abordar essas complexidades de forma abrangente.

Palestras e discussões relevantes

O simpósio contará com uma série de palestras e discussões com renomados especialistas na área de transplantes e doação de órgãos. Estes profissionais compartilharão seus conhecimentos sobre os avanços mais recentes em transplantes, os desafios enfrentados na obtenção de órgãos e tecidos, bem como as histórias inspiradoras de pacientes que tiveram suas vidas transformadas graças à doação.

Homenagem às famílias doadoras de órgãos

Uma das partes mais emocionantes do evento é a homenagem às famílias que tomaram a decisão de doar órgãos, proporcionando uma segunda chance de vida para outros indivíduos. Essas famílias merecem reconhecimento e gratidão, e o II Simpósio é uma oportunidade de expressar essa gratidão de maneira respeitosa e tocante.

“O evento será uma oportunidade para a sociedade em geral entender melhor a importância da doação de órgãos e como esse gesto de solidariedade pode transformar vidas. Além disso, serve como um lembrete de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença na vida de outra pessoa, mesmo após a nossa partida”, enfatizou Viviane Oliva, enfermeira da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Dr. Jayme.

Concurso “Sua criatividade pode ajudar a salvar vidas!”

O simpósio também oferecerá uma oportunidade única para a apresentação de trabalhos do concurso “Sua criatividade pode ajudar a salvar vidas!”. Acadêmicos das mais diversas áreas, que estão realizando seus estágios no Hospital Dr. Jayme, apresentarão banneres/cartazes que fomentem a conscientização sobre a doação de órgãos.

Serviço

II Simpósio de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes

Data: 13/09

Horário: 09h às 12h30

Local: auditório do Hospital Jayme