Dois homens são presos e drogas apreendidas em Mimoso do Sul

Durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar (PM) na tarde da última quarta-feira (27), a equipe foi informada de que suspeitos estariam comercializando drogas no bairro Monte Cristo, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PM, ao chegarem no local conhecido como casarão, policiais militares encontraram dois indivíduos dentro de um dos cômodos da casa abandonada. Ao avistarem os policiais, um dos suspeitos tentou fugir pulando pela janela, porém, foi abordado pela equipe.

Ao realizar buscas pessoais, foi encontrado com os suspeitos seis pedras de crack, R$ 100,00 em espécie e seis papelotes de cocaína. No cômodo da casa, os policiais encontraram oito pinos de cocaína.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados á 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.