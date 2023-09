Dois homens sofrem tentativa de homícidio ao sairem do barbeiro

Dois homens foram atingidos por disparos por arma de fogo ao sairem de uma barbearia na manhá do último sábado (23), em Itaipava, município de Itapemirim, balneário sul do ES.

De acordo com informações, os baleados tem grande ficha criminal e estão envolvidos no tráfico de drogas da região.

Segundo relatos, um veículo teria se aproximado dos dois e uma pessoa de dentro teria efetuado os disparos em direção a eles. Um dos feridos foi atingido em quatro partes do corpo e o outro foi ferido por por apenas um tiro, no abdômem. As vitímas não conseguiram identificar os suspeitos do crime e nem o veículo.

Os homens foram socorridos e encaminhados ao hospital da região, porteriomente transferidos para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.