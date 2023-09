Drogas escondidas em terreno são encontradas pela PM em Itapemirim

Na noite da última sexta-feira (15), a Polícia Militar (PM), apreendeu uma grande quantidade de drogas em Graúna, Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, denúncias informavam que o tráfico de drogas estava intenso nas proximidades das casas populares em Graúna, uma região conhecida como forte ponto de tráfico.

A PM informou que ao chegarem no loca, e com ajuda da K9 Aika, foi possível encontrar as drogas a escondidas em três pontos diferentes e ao todo foram encontrados, 13 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha, 9 pedras de crack.

Ninguém foi preso e todo o material encontrado foi entregue na Delegacia de Polícia e Marataízes.