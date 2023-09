Dupla Guilherme e Benuto é a atração confirmada no I Love Music

Os amantes da música do Sul do Estado já têm muito o que comemorar, porque o I Love Music Festival está chegando, e a ansiedade está nas alturas! Marcado para os dias 27 e 28 de outubro, no imponente Castelão, este evento promete ser uma verdadeira celebração da música e diversão.

Ontem, o festival agitou as redes sociais ao anunciar a mais nova adição à sua incrível line-up: Guilherme & Benuto. A dupla, que conquistou o coração dos fãs com sua música cativante e performances emocionantes, promete fazer o Castelão tremer na sexta-feira (27). Prepare-se para uma noite de sucessos e muita energia! Mas as novidades não param por aí! Em contato com os organizadores, recebemos uma dica exclusiva de que um grande anúncio está a caminho. Uma nova atração, que figura entre as top 50 das paradas de streaming, está prestes a ser revelada. Será mais um nome de peso que se juntará a essa festa inesquecível.

O I Love Music Festival 2023 está preparando uma experiência musical única e emocionante, com dois dias de evento, uma mega estrutura no Castelão e um line-up de tirar o fôlego. Prepare-se para dançar, cantar e celebrar a música como nunca antes!

As vendas de ingressos estão a todo vapor, e com tantas novidades, eles estão indo mais rápido do que nunca. Não perca a oportunidade de fazer parte deste evento épico.

Fique ligado nas redes sociais do I Love Music Festival para as últimas atualizações e informações sobre a próxima grande revelação. Este promete ser um dos maiores eventos do estado, e você não vai querer ficar de fora!

Serviço:

Data: 27 e 28 de Outubro de 2023

Local: Castelão, Castelo, Sul do Estado

Atrações Confirmadas:

Sexta: Mari Fernandes, Guilherme & Benuto, Parangolé, Kevin o Chris, Léo Chaves Sábado: Wesley Safadão, Matheus e Kauan,

Eduardo Camilette, Márcio Pedrazi e mais uma atração nacional que será anunciada.

Ingressos: Disponíveis no site oficial do festival e pontos de venda autorizados. Site: https://lebillet.com.br/group/i-love-music

Castelo: Oakes Stores

Cachoeiro: Pimenta Prata e Oakes Stores Alegre: Academia Alegre Sport

Venda Nova: Tanea Modas