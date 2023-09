Cerimônia de abertura dos Jogos Interescolares de Cachoeiro 2023 é nesta segunda (11)

A cerimônia de abertura Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) será realizada na escola estadual de ensino fundamental e médio Getúlio Vargas, na segunda (11), às 9h.

Já na terça-feira (12), oito partidas da modalidade voleibol vão marcar a estreia do Joici, deste ano. A estimativa é de que mais 1.500 alunos devem participar dos jogos, que incluem, além do vôlei, modalidades como basquete, futsal, atletismo, handebol e vôlei de areia.

Nesta edição, participam as unidades escolares: Ifes, Galdino Theodoro, Hosana Salles, Ipê, Zacheu Moreira, Quintiliano de Azevedo, Agostinho Simonato, Santa Cecília, Fraternidade e Luz, Francisco Coelho, Celp, Liceu Muniz Freire, Claudionor Ribeiro, Petronilha Vidigal, CEI Átila de Almeida Miranda, Inah Werneck, Getúlio Vargas, Carolina Passos Gaigher, Ciac Raimundo Andrade, Luiz Marques Pinto, Prof. Deusdedit Baptista, Maria Angélica, Prof. Pedro Estellita Herkenhoff, Lions e Maria das Dores Pinheiro Amaral.

A competição também ocorrerá nos ginásios do Theodorico de Assis Ferraço (Ferração), Nello Volla Boreli, na quadra da escola Francisco Coelho e no Grêmio Santo Agostinho.

Os jogos são voltados para alunos de 12 a 17 anos, de escolas municipais, estaduais, federais e particulares. Haverá premiação, com troféus e medalhas, para as equipes que ficarem em primeiro e segundo lugar.

“O Joici é uma competição muito democrática e aguardada pelos atletas e pelos envolvidos na organização dos jogos. Estamos muito empolgados e acreditamos que os alunos darão o melhor. Será uma festa muito bonita!”, expressa o secretária de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

