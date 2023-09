Eleições 2024: pesquisa para prefeito aponta quem lidera em Itapemirim

O Instituto Solução, em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, foi às ruas saber qual é intenção de voto dos eleitores para prefeito de Itapemirim nas eleições do ano que vem.

O estudo, realizado nos dias 13 e 14 de setembro, aponta o ex-prefeito Dr. Thiago na liderança, com 42,22% da preferência do eleitorado.

Na segunda posição, destaca-se o vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulinho da Graúna, com 20,25% das intenções de voto. O atual prefeito Dr. Antônio divide a terceira colocação, empatado tecnicamente, com o pré-candidato Geninho Bechara, ambos com 8,64% da preferência dos entrevistados.

Em seguida aparece o Dr. Alex Wingler, com 6,67%, e Zé Natal, com 1,98%. O total de eleitores que não sabe ou não responderam soma 42,2%. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos.

Nesse contexto, o Instituto Solução ouviu 405 eleitores, na sede e nos distritos de Itapemirim, por meio da metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados para a escolha dos entrevistados.

Espontânea

Já no cenário da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, o Dr. Thiago também aparece em primeiro lugar, mas com uma percentagem menor, cerca de 9,14% das respostas do eleitorado.

Em seguida aparecem Dr. Antônio, com 4,69%, e Paulinho da Graúna, com 4,20%. Os entrevistados ainda citaram como opções o Geninho Bechara (3,95%); Dr. Alex Wingler (3,70%); Zé Lima (2,2%); Norma Ayub (1,23%); Hernani do Sítio Show de Bola e João Bechara, com 0,74% cada; Zé Natal e Sueli, com 0,49% cada.

Os pré-candidatos Cristiane Caprini, Tarcísio Peçanha, Geninho, Leandro, Marilda Gazani e Manuel do Cartório aparecem entre as opções cada um com 0,25% das intenções de voto do eleitorado de Itapemirim.

Cerca de 1,98% responderam que votariam brancos ou nulo e 64% dos entrevistados não sabe ou não respondeu.

Rejeição

O Instituto Solução também quis saber dos eleitores de Itapemirim em quais dos pré-candidatos eles não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado é o atual prefeito Dr. Antônio, citado por 35,06% dos entrevistados.

Em seguida aprece Dr. Thiago, com 10, 12%; Zé Natal, com 7,41%, e Geninho Bechara, com 4,20%;

Entre os menos rejeitados destacam-se Paulinho da Graúna, com 3,46% e Dr. Alex Wingler, com 0,99%.

Aproximadamente 21,98% dos eleitores afirmam que não votariam em nenhum desses pré-candidatos. Cerca de 16,79% não sabe ou não respondeu.

A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos. No total, foram ouvidos 405 eleitores, nos dias 13 e 14 de setembro, na sede e nos distritos de Itapemirim.