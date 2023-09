Em Brasília, prefeito busca novos investimentos para Cachoeiro

Em agenda em Brasília, nesta semana, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), participou de reuniões e encontros em diversos órgãos federais com o objetivo de atrair mais investimentos para a cidade.

Na segunda-feira (11), por exemplo, o chefe do poder Executivo municipal apresentou um portfólio de projetos ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

“Nesse encontro especial, tivemos a oportunidade de destacar nossos projetos voltados para prevenção de desastres, segurança hídrica e mobilidade urbana. Para tornar essas iniciativas uma realidade na nossa cidade, precisamos desse apoio financeiro essencial. A equipe técnica do município já demonstrou sua competência na elaboração e execução de melhorias como essas para Cachoeiro”, ressaltou Victor Coelho.

Novas unidades de saúde

A saúde de Cachoeiro também esteve entre os assuntos pautados nos órgãos e instituições federais. No Ministério da Saúde, o prefeito intercedeu pela construção de mais unidades de saúde.

“No Ministério da Saúde, tivemos uma agenda importante para a liberação de recursos já destinados à construção das novas unidades de saúde dos bairros Vila Rica e Zumbi”, disse.

No Ministério dos Esportes, Victor Coelho ainda apresentou projetos para melhorar os espaços esportivos. Também buscou apoio no Ministério do Desenvolvimento Social para construir centros comunitários em Cachoeiro.

Encontro com a Bancada Capixaba

Já no Congresso Nacional, Victor Coelho se encontrou representantes da Bancada Capixaba, onde apresentou o portfólio de projetos para serem avaliados e, potencialmente, beneficiados com destinação de emendas parlamentares.

Entre os parlamentares que dialogaram sobre o desenvolvimento de Cachoeiro com o prefeito estão os deputados federais Da Vitória (PP), Gilson Daniel (Podemos), Victor Linhalis (Podemos), Evair de Melo (PL), Alcântaro (Republicanos), Jack Rocha (PT) e Messias Donato (Republicanos).

“Estamos confiantes na parceria para concretizarmos os nossos planos de desenvolvimento para Cachoeiro. Seguimos firmes por aqui trabalhando para levar boas notícias na bagagem e garantir que Cachoeiro prospere cada vez mais!”, afirma o prefeito.

Também estiveram em Brasília na comitiva, junto com o Victor Coelho, o secretário Municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Thiago Bringer, e o executivo de Obras, Rodrigo Bolelli.