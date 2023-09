Empresa do ES abre inscrições para estágio; salário a partir de R$ 987,80

Estudantes de nível técnico e superior já podem se inscrever no Programa de Estágio 4.0 da ArcelorMittal Tubarão. Cerca de 200 vagas estão sendo oferecidas e as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de outubro, no link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-arcelormittal-tubarao.

Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2023 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

As bolsas-auxílio serão de R$ 987,80 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 1.060,17 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

O processo seletivo conta com as seguintes etapas: triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas virtuais e exames médicos.

Sendo uma empresa que valoriza a pluralidade de suas equipes, a ArcelorMittal Tubarão incentiva que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas.



As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:

• Administração

• Ciência da Computação

• Ciências Biológicas

• Ciências Contábeis

• Comércio Exterior

• Direito

• Economia

• Enfermagem

• Engenharia Civil

• Engenharia Ambiental

• Engenharia Controle e Automação

• Engenharia da Computação

• Engenharia de Produção

• Engenharia Elétrica

• Engenharia Mecânica

• Engenharia Metalúrgica

• Engenharia Química

• Fisioterapia

• Fonoaudiologia

• Jornalismo

• Marketing

• Nutrição

• Publicidade

• Química – Bacharel

• Relações Internacionais

• Sistemas de Informação

• Serviço Social



Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:

• Técnico Administração

• Técnico Automação Industrial

• Técnico Contabilidade

• Técnico de Refrigeração

• Técnico Edificações

• Técnico Eletrotécnica

• Técnico em Química

• Técnico Enfermagem

• Técnico Informática

• Técnico Logística

• Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

• Técnico Mecânica

• Técnico Meio Ambiente

• Técnico Metalurgia

• Técnico Portos

• Técnico Segurança do Trabalho



Conteúdo da prova:

1. Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

2. Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.

3. Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.