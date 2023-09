Empresários de Cachoeiro poderão conhecer linhas de crédito dos bancos

A terceira edição da Rodada de Crédito com instituições bancárias realizada pelo Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai ser realizada em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (12), às 16h30.

O encontro tem o intuito de aproximar micro, pequenos e médios empresários dos bancos da região, para que conheçam as linhas de crédito adequadas à realidade de seus negócios. O consultor Financeiro do NAC, Leonel Piovezan, destaca que os encontros do NAC foram pensados para facilitar o acesso ao crédito pelos associados aos sindicatos da Findes, mas outros empresários interessados também podem participar.

“O primeiro evento aconteceu em Colatina, no dia 22 de junho. Já o segundo foi em Linhares, no dia 15 de agosto. Nas duas edições foram realizados cerca de 200 atendimentos. Nossa ideia é, por meio das Rodadas de Crédito, auxiliar de alguma forma os empreendimentos industriais a prosperarem, adquirir mais tecnologia e, assim, contribuir com o desenvolvimento local.”

Como vai funcionar?

Os bancos serão posicionados em diferentes mesas e o empresário terá até 15 minutos para tirar dúvidas e fazer negociações com quantos bancos tiver interesse.

Quais assuntos posso alinhar com os bancos?

Os bancos estarão à disposição dos empresários para esclarecer dúvidas acerca das linhas de crédito disponíveis, capital de giro, energia renovável, negociação de dívidas, além de financiamento para compra de máquinas e equipamentos.

Sobre o Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC)

A Findes, por meio do Centro de Apoio aos Sindicatos (CAS), oferece às empresas capixabas um setor estruturado de orientação, capacitação, assessoria e consultoria ao crédito: o Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC).

Um profissional fica à disposição para ajudar o empresário a: encontrar uma linha de crédito mais adequada à necessidade do negócio; aumentar as chances de ter o empréstimo aprovado; avaliar todas as condições oferecidas pelos bancos; e ajudar a preparar os projetos para submissão aos agentes financeiros de fomento.

Além do atendimento às empresas, há a divulgação de oportunidades de crédito, distribuição de material informativo, realização de cursos, palestras e seminários sobre temas relacionados a gestão financeira, crédito e financiamento.

Micro, pequenas e médias empresas do setor industrial são o público-alvo para atendimento do NAC. No entanto, empreendedores e empresas de todos os portes podem buscar assessoria na área de crédito, independente do setor de atuação (agronegócio, indústria ou comércio/serviços).

Ainda tem dúvida?

Se você ainda tem dúvidas sobre a Rodada de Crédito, entre em contato com o NAC pelo telefone: (27) 3334-5784 ou e-mail: [email protected].

Rodada Acesso ao Crédito Cachoeiro de Itapemirim

️Dia: 12 de setembro (terça-feira)

Hora: 16h30

Local: Senai de Cachoeiro – Av. Jones dos Santos Neves, 975 – Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Inscrições: https://forms.office.com/r/Y1C0z45CiP