Encontro Nacional de Motociclistas com muito Rock no 4° Alegre MotoFest

O 4° Alegre MotoFest tem início nesta sexta-feira ( 8) e vai até domingo (10) de setembro, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre.

O evento é realizado pelo MOTOCLUBE FILHOS DO REI com apoio da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes da (Secute) promete ser o lugar perfeito para celebrar a paixão pelas duas rodas e compartilhar histórias.

O encontro vai atrair motociclistas de todo o Brasil e os participantes poderão contar com local de camping coberto, café da manhã e churrasco.

O 4° Alegre MotoFest contará com apresentações musicais que começam a partir das 20h, nesta sexta-feira (8) e no sábado (9) acontecem a partir de meio dia.

A entrada é gratuita.

Confira a programação:

