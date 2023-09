Vai sextar? Confira as atrações para curtir o fim de semana no Sul do ES

O fim de semana chegou e a programação está repleta de atrações para curtir no Sul do Espírito Santo. O evento destaque na agenda cultural desta semana é a ‘Festa de Anutiba 2023’, com três dias de festa, comida boa e muita música.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (8)

Festa de Anutiba 2023 – Alegre

Shows com Forró Country e Beijo com Mel

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show Ao Vivo com Diego Comum – a partir das 21h

7º Festival de Moqueca Capixaba – Anchieta

14h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

15h – Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;

19 – Aula-Show com o chef Juares Campos – moqueca de garoupa salgada com abóbora e banana da terra;

22h – Show com Wave Surf Music;

0h – Encerramento do 2º dia.

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Show com Valdir Silveira, Os Magnatas e Garotos da Pegada – a partir das 22h.

Gordinho – Cachoeiro

‘Resenha do Art’ com Art Samba agitando a noite com roda de samba na varandinha – a partir das 22h

No palco, Talyta Saluci e DJ Neves – a partir das 22h

Pista R$ 30,00 / Meia R$ 15,00 / Camarote R$ 50,00

Pista liberada até 23h30

Elit Pub – Cachoeiro

Shows com Samuka, Wendel WB e Flavio Junior – a partir das 22h

Antecipados no pix (28) 99278-7367 / Enviar o comprovante

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Show Ao Vivo com Shey Azevedo

Sábado (9)

7º Festival da Moqueca Capixaba – Anchieta

10h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

10h – Início da preparação do Moquecão, com a participação de egressos da EFTUR e a presença VIP do renomado chef Juarez Campos

12h – Almoço (panelinhas do Moquecão)

15h – Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;

17h – Aula Kids de gastronomia, coordenada pela EFTUR;

18h – Apresentação cultural do grupo Os Brandarinos, de Belo Horizonte Capixaba;

22h – Show com Jackson Lima e banda;

0h – Encerramento do 3º dia.

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Gustavo Silva – a partir das 21h

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘Misturadinho’ com Samba MIK, João Fellipe & Rafael e DJ Kauan Sheik – a partir das 22h

Entrada liberada até 23h / Após as 23h – R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Festa de Anutiba 2023 – Alegre

Markin Gava e Glauco Zulo agita a noite com muita música.

Domingo (10)

7º Festival da Moqueca Capixaba – Anchieta

10h – Abertura do Pavilhão Gastronômico;

11h30 – Show com a banda Raddar 027;

14h – Concurso Musa de Castelhanos;

15h – Desfile “Beleza não tem idade e nem medidas”;

16h – Show de moda de viola com Ney e Eraldo;

20h – Encerramento.

Festa de Anutiba 2023 – Alegre

Durante a tarde, Daril Viana animará a galera com muita música.

Rancho São Jorge – Cachoeiro

Atração com Os Magnatas – a partir das 15h;

Os Boys do Cabaré;

Fabrício do Forró;

Roniel Cardozo;

Naldo Costa;

Jéssica Oliveira;

Nick Magnata;

Jessé Pimenta;

Abner Ribeiro.

Mulheres até as 17h pagam R$ 10,00

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

Rock da Tarde com a banda Malibu – a partir das 14h

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Elementos 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Toc Toc Toc: Ecos do Além 2D

Todos os dias – 19h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Fale Comigo 2D

De Quinta até Terça – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

FECHADA PARA MANUTENÇÃO

Sala 03

A Freira 02 2D

Todos os dias – 16h15 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 04

O Porteiro 2D

Quinta, Sexta, Sábado e Domingo – 14h45 (Nacional)

PREÇO ÚNICO R$ 7,00

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 2D

Todos os dias – 18h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Gran Turismo – De Jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

O Porteiro 2D

Todos os dias – 19h15 (Nacional)

PREÇO ÚNICO R$ 7,00

Fale Comigo 2D

De Quinta a Terça – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 16h15 18h30 20h45 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Quinta, Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.