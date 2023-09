Entidades compartilham suas expectativas para a 38ª Feira da Bondade

Um dos eventos mais importantes de Cachoeiro está chegando. A 38ª edição da Feira da Bondade acontecerá entre sexta-feira (15) e domingo (17), no novo pavilhão do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”.

Trinta e três organizações sociais do município estarão presentes, comercializando comidas e bebidas com o objetivo de levantar recursos para a manutenção de seus trabalhos.

As entidades que farão parte da festa têm boas expectativas com o evento, que, neste ano, apresenta o tema “O bem não pode esperar”.

“A temática da Feira da Bondade está incrível, como sempre. É um prazer para o Mova-se participar de um evento tão importante para a nossa cidade. A expectativa é sempre a melhor possível, esta é uma ação de grande sucesso”, expressa a presidente do projeto Mova-se, Bárbara Gaspari.

“Como a Apaches trabalha com o voluntariado, vemos na Feira da Bondade a oportunidade de despertar o voluntariado nas pessoas e contribuir na manutenção da casa azul. A gente trabalha com profissionais que doam parte do seu tempo para ajudar as famílias que não tem condição de custear os atendimentos. Este é o quinto ano que participamos e estaremos lá mais uma vez, vendendo doces e outras gostosuras e convidamos todos para conferir”, salienta a presidente da Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim e do Sul do ES (Apaches), Geizir Conceição da Silva Aquino.

A representante do Espaço Criança Feliz, Lila Pinho, reforça a importância da Feira da Bondade para divulgação dos trabalhos das entidades.

“Este evento, é uma excelente vitrine para que as pessoas conheçam nossos trabalhos. Estamos felizes de poder participar e estamos com boas expectativas para esse ano”, avalia.

“Mais um ano e mais uma festa de solidariedade e bondade nos aguarda. Estamos muito empolgados e desejamos que o sentimento de filantropia se estenda pela cidade”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Programação Feira da Bondade 2023

Além de muitas atrações musicais, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br)

Ir e Vir

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizará a condução gratuita para os usuários do programa Ir e Vir de Cachoeiro. Exclusivamente no domingo (17) da Feira da Bondade, estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço. A carona, porém, deverá ser agendada previamente pelo 3028-2325, até o sábado (16), às 12h.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Mutirões de serviços públicos

A Prefeitura de Cachoeiro está preparando dois mutirões de serviços públicos para a 38ª Feira da Bondade: o ‘Saúde + Perto de você’ e ‘Tamo chegando’.

Serão oferecidos ao público aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV, imunização com diversas vacinas; consulta ao Procon, vacinação de pets, dentre outros serviços.