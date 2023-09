Estrela do Norte FC começa os preparativos para a próxima temporada

Antes de a bola rolar, muita coisa acontece fora dos gramados. A preparação antes de o time entrar em campo se dá nos bastidores, com muito planejamento financeiro e orçamentário. E foi isso que a diretoria do Estrela do Norte FC fez na noite da última terça-feira (19), em reunião do auditório do Sicoob Credirochas.

O presidente do clube, Bruno Mazzocco, reuniu toda a diretoria e os conselheiros para apresentar uma detalhada prestação de contas. Dois escritórios de contabilidade, Contabit e Ágil Contabilidade, que vêm acompanhando a saúde financeira do Estrela, apresentaram os balanços orçamentários dos últimos anos. O departamento jurídico do clube também apresentou a realidade atual em relação, principalmente, a processos trabalhistas.

Em ambos os casos, jurídico e contábil, também foram apresentadas as dívidas herdadas no decorrer de décadas e a forma como a atual diretoria vem trabalhando para ir quitando o passivo existente até hoje. As contas foram aprovadas pelos conselheiros por unanimidade.

Na sequência, o presidente Bruno apresentou um planejamento de trabalho para o próximo campeonato capixaba. A expectativa do time é entrar competitivo, mesmo diante de um cenário onde clubes da Grande Vitória vem conseguindo se capitalizar, através de investimentos da iniciativa privada ou por criação de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

