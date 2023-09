Estresse financeiro: conheça os hábitos que levam ao problema

As finanças causam estresse e refletem na vida familiar de 58,4% dos brasileiros, segundo o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central. O estresse surge quando há uma discrepância entre os recursos disponíveis e as demandas financeiras, causando uma sensação de pressão, ansiedade e preocupação constante nas relações com as finanças pessoais.

Segundo o consultor financeiro, Leonardo Rodan, esse tipo de estresse pode ser desencadeado por uma variedade de razões, incluindo dívidas excessivas, desemprego, gastos inesperados, ou até mesmo a pressão social para manter um certo padrão de vida.

“Uma das principais características do estresse financeiro é sua capacidade de afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ele não se limita apenas ao bolso, mas se espalha para a saúde mental e física, relacionamentos, produtividade no trabalho e qualidade de vida em geral”

Além disso, segundo o consultor, o estresse financeiro pode criar um ciclo vicioso, à medida que a preocupação constante com as finanças pessoais possa levar a decisões financeiras precipitadas e pouco saudáveis, como empréstimos a taxas de juros elevadas ou gastos impulsivos. Isso, por sua vez, agrava ainda mais a situação financeira e o estresse.

Para lidar com o estresse financeiro, é essencial deixar hábitos ruins e adotar uma abordagem equilibrada e estratégica. Rodan apontou alguns comportamentos que podem influenciar no estresse e algumas medidas que podem ajudar a evitar o problema. Confira:

Hábitos que levam ao estresse

Gastos impulsivos: comprar itens sem planejamento prévio pode levar a gastos excessivos e individualização.

Falta de orçamento: não ter um orçamento mensal pode resultar em despesas descontroladas e dificultar o acompanhamento das finanças.

Endividamento excessivo: ter muitas dívidas, especialmente as de alto juro como cartões de crédito, pode levar a pagamentos monetários elevados e um ciclo de endividamento difícil de quebrar.

Falta de economia: não poupar dinheiro regularmente pode deixar uma pessoa vulnerável a despesas inesperadas, como emergências médicas.

Ignorar contas e dívidas: evitar o confronto com dívidas e contas em atraso pode piorar a situação financeira.

Não buscar educação financeira: não entender conceitos básicos de finanças pessoais pode levar a decisões financeiras ruins.

Dicas para evitar o problema

Criar um orçamento: estabelecer um plano financeiro sólido é crucial para entender suas receitas e despesas. Isso permite que você tome decisões informadas sobre como gastar e economizar dinheiro.

Priorizar dívidas: concentre-se em pagar dívidas com juros mais altos primeiro. Reduzir suas dívidas pode aliviar a pressão financeira ao longo do tempo.

Construir uma reserva de emergência: ter uma quantia de dinheiro reservada para despesas inesperadas ajuda a evitar o estresse causado por gastos imprevistos.

Procure ajuda profissional: Se o estresse financeiro estiver afetando sua saúde mental de maneira significativa, considere procurar um terapeuta e um profissional financeiro para obter orientação.

Evite comparações: lembre-se de que a situação financeira de cada pessoa é única, e comparar-se com os outros só aumenta a ansiedade.