Eventos corporativos crescem mais de 30% no ES, segundo levantamento

O setor de eventos corporativos no Brasil está se recuperando após anos de perda com a pandemia e as empresas estão cada vez mais dispostas a realizarem eventos e encontros corporativos – seja para valorizar os colaboradores, se comunicar com novos clientes ou se fortalecer institucionalmente no mercado. É o que mostra um levantamento feito pela Sympla, maior ecossistema de experiências do Brasil. Segundo a pesquisa, houve aumento de cerca de 36% nos eventos corporativos no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao ano passado, e 30% se comparado ao mesmo período de 2019, ano pré-pandemia.

Segundo a chef especialista em gastronomia autoral e responsável pelo espaço de eventos Casa Vila e pelo buffet externo Vila Buffet, Gisa Holtz, ela também viu o número de eventos corporativos aumentar nos últimos meses. “O setor de eventos corporativos está se recuperando rapidamente e o Brasil está se consolidando como um dos maiores pólos de eventos deste segmento. Ver o mundo dos eventos reaquecendo é um alívio para todo o setor que sofreu por mais de dois anos com nossas casas fechadas. Percebemos que as empresas estão dispostas a realizarem cada vez mais eventos, sejam confraternizações, palestras ou workshops”, explica.

Gisa também acredita que o setor de eventos corporativos está se tornando cada vez mais sofisticado e inovador. “O público quer sempre algo diferente e inovador. Os eventos estão se tornando mais personalizados e interativos, e os participantes estão procurando cada vez mais experiências únicas, com a cara da empresa. O evento serve, portanto, para valorizar a marca, apontar um diferencial, demarcar um posicionamento. Os organizadores de eventos precisam estar atentos às últimas tendências e oferecer experiências que sejam atrativas para um público diversificado, com cardápios cada vez mais autorais e personalizados. As empresas também têm personalidade”, conta.

“Os eventos corporativos geralmente são mais descontraídos, com uma pegada mais leve e despojada, sem muitas formalidades. Busca-se atender todos os públicos incluindo as crianças que na maioria das vezes estão inseridas nessa celebração, uma vez que todas as famílias dos colaboradores são convidadas. É importante pensar em um cardápio que atenda desde a criança aos sócios da empresa”, afirma.

A expectativa é que o setor de eventos corporativos continue crescendo no Brasil em 2023. A Sympla estima que o faturamento com eventos corporativos no país deve chegar a R$15 bilhões este ano, um aumento de 50% em relação a 2022.