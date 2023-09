Ex-presidente da República faz homenagem a ex-prefeito de Cachoeiro

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão (MDB), completa 85 anos, nesta quarta-feira (20). Como importante figura pública, o político recebeu homenagens de diversas personalidades políticas do cenário nacional, entre elas, a do ex-presidente da República, Michel Temer, que destacou o capixaba como uma das referências na sua trajetória política.

“Sabendo que Roberto Valadão fará 85 anos no dia 20 de setembro quero saudá-lo pelo seu exemplo de vida. Foi um dos primeiros com quem mantive forte parceria política e pessoal tão logo iniciei minha vida parlamentar. E o fiz porque vi nele as características naturais de um líder de conduta reta e coerente. Foi exemplo para mim”, disse Temer.

O ex-presidente da República ainda enalteceu o legado construído por Valadão, que contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo como deputado estadual, de 1979 a 1983, e no Congresso Nacional, como deputado federal, onde legislou por dois mandatos.

“Por isso quero associar-me a todos que o abraçarão pelo aniversário e registrar que ele será, sempre, motivo de orgulho para Cachoeiro de Itapemirim e para o Espírito Santo”, afirmou.

Legado em Cachoeiro

Em Cachoeiro, o ex-prefeito também comandou o Poder Executivo por duas vezes, de 1983 a 1989 e de 2005 a 2008, consagrando-se como um dos prefeitos que mais contribuíram para o progresso do município.

Vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto.

“Roberto Valadão é um mártir na história política de Cachoeiro. Roberto Valadão foi líder estudantil, vereador, deputado estadual, deputado federal, foi prefeito de Cachoeiro, por dois mandatos, e deixou o nome registrado na história de Cachoeiro de Itapemirim. É com grande orgulho que falo de Roberto Valadão. Eu sou amigo pessoal dele, já fui do MDB. Já trabalhei na administração, de 2004 a 2008. Então para mim, Roberto Valadão foi, é e sempre será uma figura importante para Cachoeiro de Itapemirim“, explicou o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, vereador Brás Zagotto (Podemos).

Mais homenagens

De Brasília, o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, destacou a importância de Roberto Valadão com personalidade estratégica para o fortalecimento do partido no Espírito Santo.

O candidato a Presidência do MDB no Espírito Santo, Lelo Coimbra, lembra a dedicação e empenho de Roberto Valadão às causas coletivas.

Já da Bahia, as felicitações vieram do presidente nacional do MDB Afro, Nestor Neto, que lembrou da luta histórica do ex-deputado federal por um Brasil melhor.