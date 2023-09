Fake news: empresário aponta riscos e cobra punição “severa”

Apesar dos esforços dos grupos de mídias e Poder Judiciário para minimizar a disseminação de Fake News, combater a divulgação de informações falsas ainda representar um grande desafio no Brasil.

Atualmente, não é raro encontrar em grupos de WhatsApp links de notícias que muitas vezes induzem ao leitor ao erro ou a tomada de decisões que podem colocar a saúde e, até mesmo, a segurança das pessoas em risco.

No AQUIPOD, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o diretor do Grupo Folha do Caparaó explicou os perigos da disseminação de notícias falsas e apontou a urgência de medidas mais duras para responsabilizar os produtores desse tipo de conteúdo.

Assista ao Podcast completo: