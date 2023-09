Feira da bondade: 3º dia é marcado pelo tradicional almoço de domingo

A tradicional Feira da Bondade chega ao seu 3º dia , e a ansiedade pelo tradicional almoço de domingo é grande. A feira tem todos os anos, uma vasta programação cultural e de lazer para toda a família. Durante três dias, a população pode se divertir em diversos estandes no Parque de Exposição do Aeroporto, em Cachoeiro, onde a feira chega em seu último dia.

A Feira da Bondade é um dos maiores eventos solidários do Espírito Santo. São muitas instituições beneficiadas e, quem comparece ao evento pode colaborar, doando um quilo de alimento não perecível.

Durante o evento, A Prefeitura de Cachoeiro, preparou mutirões de serviços públicos, além do projeto “Saúde mais perto de você”, que atuou durante os dois primeiros dias da feira, inclusive neste domingo (17), de 10h30 às 17h30.

As crianças não ficaram de fora. Diversas gincanas e brinquedos, entreteve os pequenos do início ao fim de todos os dias, e a segurança do local, foi reforçada.

O transporte coletivo municipal circulou em horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade e neste domingo (17), estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço.

Confira as imagens 38ª Feira da Bondade: