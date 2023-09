Feira da Bondade: programação especial para as crianças

Na maior festa solidária sul capixaba, as crianças terão uma programação toda especial. A 38ª Feira da Bondade começa na noite desta sexta-feira (15) e segue até domingo (17), com diversas atrações para as famílias, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto.

Mini montanha-russa; sking dance; auto pista; twister; playground e tobogã gigante são apenas algumas atrações do parque de diversões que promete dar muitas emoções aos pequenos. Os brinquedos estarão disponíveis a partir das 18h desta sexta (15). No sábado (16) e no domingo (17), o horário de funcionamento será o mesmo da Feira.

No sábado (17), cerca de 300 crianças vão movimentar a 5ª Corrida Kids da Bondade. A competição vai acontecer a partir das 16h.

O trajeto da prova será dividido de acordo com a idade dos pequenos atletas, variando de 50 até 400 metros. Todo o percurso terá o acompanhamento de profissionais da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp).

No mesmo dia, a partir das 17h30, será a vez da Turma da Tina levar muita música, diversão e brincadeiras que vão agitar os pequenos.

No sábado e no domingo, a partir do 12h, haverá, ainda, a participação de cosplays de personagens da cultura pop infantil, que irão tornar a festa ainda mais divertida. As crianças poderão curtir a presença do Homem de Ferro, da Elsa, de Frozen, do Hulk, da boneca Lool, do Capitão América, Homem Aranha e Cinderela.

Almoço solidário

No domingo, acontecerá o tradicional almoço solidário. Diversas entidades participantes estarão comercializando refeições completas e saborosas. Quem gosta de feijão tropeiro, pernil assado, churrasco e outras delícias, não pode perder.

Programação Feira da Bondade 2023

Além de muitas atrações musicais, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br)

Mutirões de serviços públicos

A Prefeitura de Cachoeiro está preparando dois mutirões de serviços públicos para a 38ª Feira da Bondade: o ‘Saúde + Perto de você’ e ‘Tamo chegando’.

Serão oferecidos ao público aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; consulta ao Procon; vacinação de pets, dentre outros serviços.

Ir e Vir

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizará a condução gratuita para os usuários do programa Ir e Vir de Cachoeiro. Exclusivamente no domingo (17) da Feira da Bondade, estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço. A carona, porém, deverá ser agendada previamente pelo 3028-2325, até sábado (16), às 12h.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Estacionamento

Entidades filantrópicas de Cachoeiro participaram de uma chamada pública para exploração da área de estacionamento da Feira da Bondade 2023.

Três instituições sem fins lucrativos se inscreveram e, por meio de sorteio realizado na última terça-feira (12), a entidade Amasul Cachoeiro recebeu a concessão. O valor do estacionamento será de R$ 20.