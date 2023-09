Feira da Bondade: público poderá realizar doações ao Banco de Alimentos

Importante equipamento público de combate à insegurança alimentar no município, o Banco de Alimentos de Cachoeiro contará com a solidariedade dos visitantes da 38ª Feira da Bondade, entre os dias 15 e 17 de setembro, para impulsionar a arrecadação de donativos, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível na entrada do evento.

São 19 instituições diretamente beneficiadas, abrangendo hospitais, lares de longa permanência para idosos, centros de acolhimento e outras entidades que contam com as doações para assegurar uma alimentação saudável aos seus assistidos.

Além disso, o equipamento público também é responsável por abastecer os oito Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Cachoeiro, que distribuem cestas de alimentos às famílias cadastradas.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra, eventos como a Feira da Bondade são uma oportunidade para que a população contribua com as ações do Banco de Alimentos.

“Mais de 80% de tudo o que o Banco de Alimentos recebe é fruto de contribuições, que precisam ser contínuas para que possamos atender às necessidades de quem conta com essa ajuda. Se cada pessoa presente na Feira da Bondade contribuir com um quilo de alimento, estaremos fortalecendo essa importante rede de combate à insegurança alimentar em Cachoeiro”, destaca.

A Feira da Bondade tem como principal objetivo ajudar as entidades filantrópicas participantes a angariarem recursos para a manutenção de seus trabalhos sociais, por meio da comercialização de comidas e bebidas. Nesta edição, que terá o tema “Fazer o bem faz bem”, participarão 33 organizações.

Programação

Além da diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes, a Feira terá uma programação cultural com shows, atrações para o público infantil, homenagens e mutirões de serviços púbicos. As atrações serão divulgadas nos próximos dias.