Feira da Bondade: visitantes contarão com variedade de comidas e bebidas

A variedade do cardápio que as instituições sociais apresentarão na 38ª Feira da Bondade será um prato cheio para os visitantes. A maior festa da solidariedade do sul capixaba começa nesta sexta-feira (15), no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro.

Até domingo (17), as entidades participantes comercializarão diversos tipos de comidas e bebidas, como uma maneira de arrecadar fundos para as suas atividades sociais..

Para aqueles que desejarem uma refeição reforçada, vai ter churrasco de boi, frango e linguiça, farofa, vinagrete, salada de maionese e macarrão na chapa. Pastéis de massa fina, caldos diversos, como péla-égua, porção de petiscos, salgados, batata gourmet e polenta também estão no cardápio.

Os apaixonados por doces também contarão com diversas opções como biscoitos caseiros, bolo no pote, pipocas gourmet, palha italiana, bombons caseiros, dentre outros.

Para a criançada, mini-pizza, porções de batata frita e refrigerante. Já as bebidas disponíveis para venda serão água, suco, refrigerante e cerveja.

Além disso, durante a 38ª Feira da Bondade, algumas entidades também estarão com bazares com itens, como roupas, brinquedos, e acessórios, à venda.

“Essa é uma festa onde as pessoas poderão ajudar instituições sérias a continuarem a exercer seus papéis fundamentais na nossa cidade. Por isso, incentivamos a população a comparecer e a aproveitar essas variedades de produtos feitos com muito carinho e dedicação”, expressa a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Programação Feira da Bondade 2023

Além de muitas atrações musicais, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

Os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br)

Mutirões de serviços públicos

A Prefeitura de Cachoeiro está preparando dois mutirões de serviços públicos para a 38ª Feira da Bondade: o ‘Saúde + Perto de você’ e ‘Tamo chegando’.

Serão oferecidos ao público aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; consulta ao Procon; vacinação de pets, dentre outros serviços.

Ir e Vir

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizará a condução gratuita para os usuários do programa Ir e Vir de Cachoeiro. Exclusivamente no domingo (17) da Feira da Bondade, estarão disponíveis os transportes para aqueles que desejem participar do tradicional almoço. A carona, porém, deverá ser agendada previamente pelo 3028-2325, até sábado (16), às 12h.

Transporte público

O transporte coletivo municipal terá linhas e horários especiais para atender o público durante os dias da Feira da Bondade de 2023.

Estacionamento

Entidades filantrópicas de Cachoeiro participaram de uma chamada pública para exploração da área de estacionamento da Feira da Bondade 2023.

Três instituições sem fins lucrativos se inscreveram e, por meio de sorteio realizado na última terça-feira (12), a entidade Amasul Cachoeiro recebeu a concessão. O valor do estacionamento será de R$ 20.