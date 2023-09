Feira de Negócios: Balcão de Empregos encaminhará para vagas de trabalho

A 17ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro, que será realizada na próxima semana, no novo Centro de Eventos do Parque de Exposições do Aeroporto, contará com uma programação diversa. Entre as ações, está o Balcão de Empregos, que atenderá das 9h às 17h, de quarta (27) a sexta-feira (29).

Na ocasião, servidores da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) de Cachoeiro farão o cadastramento dos trabalhadores para vagas de emprego e encaminhamentos para entrevistas, onde empresas realizarão, no local, o processo de seleção e contratação imediata.

Além disso, o público também poderá contar com a emissão de carteira de trabalho digital, entrada no seguro desemprego e esclarecimento de dúvidas. Para o atendimento, o interessado deverá estar munido de seu CPF.

“A Feira de Negócios é uma ótima oportunidade para a realização do Balcão de Empregos. Além do cadastro de vagas, os interessados também podem participar de outras atividades do evento, como palestras e workshops, para se capacitarem, e, assim, ampliar suas chances de sucesso ao tentar uma oportunidade profissional”, destaca a secretária municipal Luana Fonseca.

Programação da 17ª Feira de Negócios

A Feira de Negócios contará com diversas outras atrações, como exposição multissetorial de empresas, palestras, e o 10º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon (até o dia 29, das 9h às 17h).

O evento é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.